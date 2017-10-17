Сибирские ученые научились получать топливо из воды и воздуха

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ученые Института катализа имени Борескова (Новосибирск) разработали технологию переработки атмосферного углекислого газа в синтетическое газовое топливо. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Особенность предложенной новосибирскими учеными идеи заключается в том, что углекислый газ предлагается брать непосредственно из воздуха - вместо того чтобы поглощать из дыма тепловых электростанций, работающих на углеводородном топливе", - говорится в сообщении.

На первом этапе с помощью электролиза из воды получается водород и кислород. Кислород выпускается в атмосферу, а водород взаимодействует с углекислым газом при повышенной температуре в присутствии катализатора, и в результате получается метан.

Для того чтобы собрать углекислый газ из воздуха, новосибирские химики использовали карбонат калия, которым пропитали пористый носитель на основе оксида алюминия, полученный сорбент "впитывает" газ подобно губке.

Затем материал нагревается, чтобы отдать углекислый газ, который смешивается с уже полученным при электролизе водородом и отправляется в реактор, где находится катализатор - никелевый или рутениевый.

"Разработанный нами материал хорошо себя показал в сравнении с другими. Говоря о новизне нашей работы, на развитие которой был дан грант РНФ, следует отметить: тот факт, что карбонат калия взаимодействует с углекислым газом на воздухе, хорошо известен и открыт не нами. Сорбенты на основе карбоната калия тоже изучались ранее. Вместе с тем, работ по применению этих материалов для сорбции углекислого газа из воздуха практически не было", - отмечает научный сотрудник Института катализа Жанна Веселовская.

По ее словам, материал предстоит оптимизировать, поскольку в настоящее время он отдает углекислоту при температуре 300 градусов Цельсия, ее уменьшение даст возможность снизить затраты.

Получаемое топливо можно использовать для обогрева помещений или заправки транспортных средств.

"Технология потенциально позволяет производить метан там, где расположен электрогенератор, работающий от альтернативного источника энергии. Это будет очень ценно в труднодоступных районах, куда топливо из-за особенностей местности доставлять сложно и дорого", - отмечается в сообщении.