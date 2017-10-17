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Экс-главу "дочки" Ростелекома отпустили под домашний арест после признания вины в подкупе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Выборгский суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест находившегося до этого в следственном изоляторе "Кресты" бывшего генерального директора АО "Северен-Телеком" ("дочка" Ростелекома) Тимура Свирина, признавшего вину в коммерческом подкупе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Свирина", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник. Срок избранной меры пресечения - до 22 ноября.

"Основанием для изменения меры пресечения явилось признание Свириным вины во вменяемом преступном деянии, а именно совершении коммерческого подкупа на сумму 1 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стало получение Свириным денег от компании-подрядчика АО "Северен-Телеком".

Как уточнили "Интерфаксу" в Ростелекоме, Свирнин не занимает должность гендиректора "Северен-Телекома" с середины июля 2017 года.

Свирин был взят под стражу в конце августа этого года по подозрению в совершении преступления по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Теги: Ростелеком, Петерубрг, Северен-Телеком, Тимур Свирин
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