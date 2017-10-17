В иркутском Усть-Илимске возбуждено дело против задавившего пенсионеру водителя катка

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении водителя асфальтного катка, который в конце августа насмерть сбил пенсионерку в одном из дворов города Усть-Илимск Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"57-летний мужчина, управляя катком в состоянии алкогольного опьянения, нарушил типовую инструкцию по охране труда. В результате каток, стоявший под уклоном, покатился назад, съехал с проезжей части на тротуар и сбил двух пешеходов", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Ранее сообщалось, что 26 августа текущего года в Усть-Илимске каток, задействованный в дорожных работах во дворе одного из домов, наехал на пенсионерку и ее внучку. Ребенок не пострадал, 70-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Водитель катка утверждал, что не заметил пешеходов.