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Иностранка задержана границе РФ и Грузии по подозрению в вербовке террористов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Североосетинские спецслужбы задержали на пункте пропуска "Верхний Ларс" иностранку, причастную к деятельности международных террористических организаций, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Северной Осетии.

"Задержанная подозревается в умышленном склонении ряда молодых людей к участию в террористической деятельности, а также оказании помощи "рекрутам" по выезду на территорию Сирийской арабской республики. В числе жертв "вербовщика в хиджабе" - граждане РФ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, женщина до приезда в Россию уже имела опыт по сопровождению групп новобранцев незаконных вооруженных формирований при их переправке на участке между Турцией и САР.

Пресс-служба добавила, что первый муж женщины был убит в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Он же познакомил ее с искаженными представлениями исламского фундаментализма.

"После смерти мужа "профессиональная вдова" решила сделать джихад смыслом своей жизни, подбирая все новых жертв для взращивания религиозных фанатиков. Несмотря на свой уже не юный возраст, иностранка в совершенстве овладела навыками интернет-общения и психологической манипуляции. Под предлогом установления супружеских отношений она приобщала молодых людей к радикальным идеям экстремистской направленности. Вместо "медового месяца" сразу за религиозным обрядом бракосочетания новобрачного ожидала поездка в Сирию для вступления в ряды террористов", - отмечается в сообщении.

Теги: Северная Осетия, Грузия
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