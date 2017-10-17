Пьяный водитель без прав насмерть сбил двух пешеходов в Барнауле

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли под колесами автомобиля Lexus GS300 вблизи пешеходного перехода в Барнауле, сообщает во вторник пресс-центр главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

"На улице Трактовая водитель автомобиля "Лексус" 1986 года рождения сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Пешеходы, мужчины 1971 и 1990 годов рождения, скончались на месте происшествия.

"В ходе разбирательства установлено, что водитель не имеет права управления и находился за рулем в состоянии опьянения", - отмечается в сообщении.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения водителем, лишенным прав).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.