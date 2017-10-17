На мысе Хобой на Байкале туристам оставят три смотровые площадки у его основания

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедное Прибайкалье" по просьбе местных жителей изменило проект благоустройства мыса Хобой на байкальском острове Ольхон, включающий строительство тропы-настила на сваях для защиты памятника природы от вытаптывания многочисленными туристами.

Как сообщила во вторник пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", такое решение было принято по итогам совещания с представителями общественного совета поселка Хужир - административного центра Ольхона, самого крупного острова на озере Байкал, который в летний период ежедневно посещает до 15 тыс. туристов.

"Мы говорили о сохранении Хобоя (является одним из священных мест для шаманистов на Ольхоне - ИФ) и пришли к гибридному решению. Речь идет об обустройстве нижней тропы, а не о закрытии Хобоя как туристического места", - цитирует пресс-служба директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Михаила Яблокова.

Так, принято решение пустить кольцевую тропу у основания мыса, а не по самому Хобою, как планировалось ранее. Проход на оконечность мыса будет закрыт. "На Хобой можно будет полюбоваться с одной из трех смотровых площадок", - уточняется в сообщении.

Ранее планировалось обустроить 16 смотровых площадок на самом мысе.

"С обустройством верхней тропы мы повременим. Если мы увидим эффективность проекта, то со временем можно будет продлить тропу до верха мыса, как это было предусмотрено в изначальном варианте", - приводится в сообщении мнение Яблокова.

Жителей Ольхона также интересовало, возможно ли будет после строительства тропы продолжить проведение шаманских обрядов на Хобое. Яблоков предложил составить график таких мероприятий и согласовать их с администрацией "Заповедного Прибайкалья".

Кроме того, жителей острова интересовала технология строительства тропы. Яблоков пояснил, что она будет представлять собой металлический каркас, опирающийся на анкерные опоры.

"Мы выезжали на местность с геодезистами и специалистами по грунтам - они пришли к единому мнению использовать обычные анкерные крепления. Анкеры предостерегают от сдвигов тропы в сторону, то есть если произойдет какое-то обрушение грунта, человек не упадет - это в первую очередь вопрос безопасности", - подчеркнул директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Ранее сообщалось, что для защиты мыса Хобой - одной из самых популярных достопримечательностей Ольхона - планируется построить кольцевую туристическую тропу-настил на сваях протяженностью 1,8 км, а также 16 смотровых площадок, парковки для автомобилей, туалеты с системой очистки замкнутого цикла, пикниковые зоны, хозяйственные объекты. Общая стоимость проекта составила бы 19,9 млн. рублей.