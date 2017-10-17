Российские военные испытали автоматы для стрельбы под водой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Военные проводят испытания специальных автоматов, которые могут стрелять на суше и под водой, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия" (ЦКИБ СОО) Николай Комаров.

"В опытной эксплуатации на каждом флоте эти образцы есть", - сказал Комаров на выставке "Интерполитех-2017".

"Заказ есть минобороновский. Предприятие его выполняет", - сказал Комаров, возглавляющий делегацию ЦКИБ СОО на выставке.

По его словам, предприятие рассчитывает на начало серийных поставок двухсредных автоматов военным в этом году.

"Автомат есть в госзаказе на этот год", - сообщил собеседник "Интерфакса".

По его словам, двухсредный автомат предназначен для спецназа Минобороны и морской пехоты.

В августе в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов сообщил, что специальный двухсредный автомат производства ЦКИБ СОО принят на вооружение Росгвардией.

ЦКИБ ССО входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".