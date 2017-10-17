Жительница Рязанской области отсудила 260 тыс. рублей за некачественный ремонт дороги

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рязанские судебные приставы взыскали 260 тыс. рублей с занимающейся ремонтом дорог подрядной организации в пользу автовладелицы, повредившей автомобиль из-за ям на проезжей части, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону.

Жительница Клепиковского района, проезжая по участку дороги, ремонт которого осуществляла данная подрядная организация, наехала на оставленную яму и повредила автомобиль. По результатам ДТП была проведена экспертиза, которая установила стоимость поврежденного имущества в размере 260 тыс. рублей. За возмещением ущерба автовладелица обратилась к дорожникам, однако там деньги ей получить не удалось.

"В результате женщина была вынуждена обратиться в судебный орган за выдачей исполнительного документа о принудительном взыскании денежных средств", - говорится в сообщении.

Исполнительный лист о взыскании с подрядной организации материального ущерба поступил для принудительного исполнения в Клепиковский районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Рязанской области. После того, как представителю должника были разъяснены последствия неисполнения данного документы, в том числе и арест имущества организации, подрядчики приняли меры к немедленному погашению задолженности перед автовладелицей. Денежные средства в счет возмещения материального ущерба уже перечислены на ее счет.