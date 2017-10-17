Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кабардино-Балкарии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Врачи не смогли спасти жизнь мальчика, попавшего под колеса автомобиля на пешеходном переходе в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Минздраве республики во вторник.

"Ребенок был доставлен в больницу 13 октября с тяжелыми травмами, сегодня около часа ночи он скончался", - сказал сотрудник министерства.

В пресс-службе управления ГИБДД по КБР агентству сообщили, что 13 октября в городе Прохладный на улице Свободы 24-летний местный житель, управляя автомобилем Audi, сбил 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.

"По предварительным данным, водитель иномарки, имея стаж управления автотранспортным средством один год, превысил скорость", - отмечается в сообщении УГИБДД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УР РФ (нарушение ПДД), полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ходом расследования, водитель автомобиля является сотрудником одной из силовых структур.

"В момент ДТП он передвигался на автомобиле матери. Также правоохранительные органы установили, что ранее в месте ДТП возле пешеходного перехода были установлены лежачие полицейские. Сейчас выясняется, кто их убрал и с чем это было связано", - сказал собеседник агентства.