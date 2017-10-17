Медведев выступил против возведения властями барьеров на пути цифровизации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Государство не должно возводить барьеры на пути цифровизации, регулирование должно стать более гибким, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании конференции "Открытые инновации".

"Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. Барьеров, в том числе - нормативных, должно быть как можно меньше. Мы должны оценивать новые нормативные требования с точки зрения задач цифровизации", - сказал Медведев.

По мнению главы правительства, законодательное регулирование неизбежно будет отставать от развития цифровых технологий.

"Конечно, нормотворчество - это очевидно уже сегодня - не будет успевать за ростом технологий. Но это не значит, что регулирование вообще не нужно. Более того, многие идеи не проходят испытание рынком и просто улетают, отсеиваются. И это нормально", - отметил он.

Медведев напомнил, что Россией разработана программа "Цифровая экономика".

Программа подготовлена во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением правительства РФ от 28 июля. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Для управления программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

По этим базовым направления программы созданы центры компетенции и соответствующие рабочие группы. Центрами компетенций были определены, в частности, госкомпании "Ростех" и "Росатом" (направление по формированию исследовательских компетенций и технологических заделов), "Ростелеком" (информационная инфраструктура) и Сбербанк (информационной безопасности), а также АСИ (кадры и образование) и "Сколково" (направление нормативного регулирования).

Центры компетенций должны подготовить проекты планов мероприятий программы "Цифровая экономика" по своим направлениям. Предполагается, что к концу октября эти планы мероприятий (согласованные и доработанные) будут вынесены на рассмотрение правкомиссии по использованию информационных технологий.