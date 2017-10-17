Верховный суд счел вовлечение детей в секты поводом к лишению родительских прав

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ указывает, что основанием для лишения родительских прав может быть вовлечение ребенка в деятельность религиозных и иных организаций, чья деятельность запрещена в РФ.

Согласно проекту постановления пленума о практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, родители (или один из них) могут быть лишены судом родительских прав, если они, в частности, злоупотребляют своими родительскими правами.

Под злоупотреблением, отмечается в проекте, в частности, понимается использование родительских прав в ущерб интересам детей: создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

"(А также) вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности", - говорится в проекте постановления пленума.

Также основанием для лишения родительских прав может являться жестокое обращение с детьми, под которым подразумевается не только физическое и психическое насилие, но и унижающее отношение к ребенку.

"Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)", - говорится в документе.