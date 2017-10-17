Глава "Россетей" доложил Путину о готовности к зиме

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сетевой комплекс России в целом готов к осенне-зимнему периоду, сообщил гендиректор ПАО "Российские сети" Павел Ливинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Считаю основной своей текущей задачей устойчивое прохождение осенне-зимнего периода. В целом сетевой комплекс к этой задаче готов, в половине наших дочерних компаний получены уже паспорта готовности", - сказал Ливинский.

Он рассказал, что во всех субъектах федерации, где присутствует компания "Россети", организована работа штабов, проведена проверка аттестации, готовности персонала, подготовка аварийных запасов, резервных источников.

"Всего 50 тыс. человек находятся на оперативном дежурстве для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций, это более 10 тыс. бригад. Проверены и готовы к работе почти 5 тыс. резервных источников общей мощностью 400 мегаватт", - отметил Ливинский.