Уральский федеральный университет и общежитие эвакуированы в Екатеринбурге

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - После телефонного звонка эвакуированы люди из здания Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Мира в Екатеринбурге.

"Могу это подтвердить", - сказал агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы вуза.

Он добавил, что эвакуация прошла примерно в 16:30 по местному времени (14:30 по Москве).

Как сообщили агентству "Интерфакс" очевидцы, также эвакуируют студентов из одного из общежитий УрФУ по улице Большакова.

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству факт работы правоохранителей на территории вуза.

"Проверочные мероприятия полиция, ФСБ и иные вспомогательные службы начали во внутренних помещениях УрФУ и на прилегающей территории, в связи с тем, что в адрес вуза поступил телефонный звонок, содержимого которого носило определенно криминальный характер", - сказал он.