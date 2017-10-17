Рязанца оштрафовали на 5 тысяч рублей за убийство бездомной собаки ради мяса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Рязани признал уроженца Калмыкии, расправившегося с бездомной собакой, виновным в жестоком обращении с животными, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Судом установлено, что неработающий житель Рязани с целью употребления в пищу мяса собаки выстрелил в бездомное животное из хранившегося у него охотничьего ружья, а затем добил ногами по голове.

"От полученных повреждений и обширной кровопотери собака погибла", - говорится в сообщении.

Живодер в суде признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.