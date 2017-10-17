Адвокат Весельницкая дала показания на процессе по делу Браудера

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы закончил допрос российского адвоката Натальи Весельницкой по делу предпринимателя Уильяма БКопироватьраудера, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Юрист ответила на несколько вопросов защиты. Большинство вопросов суд снял.

Весельницкая занималась частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и её главы Браудера.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что команда Браудера подготовила длинный перечень вопросов по её предыдущим показаниям и лично о ней, переданный адвокатам по назначению суда.

Собеседник агентства считает, что "тактика нивелирования показаний Весельницкой со стороны оппонентов до сих пор не определена". "Либо они хотят изнурить её вопросами, чтобы она сбилась и запуталась, либо ни о чем не спрашивать по сути, чтобы не привлекать к её показаниям внимание в СМИ и госюрисдикций", - сказал источник.

Адвокат Весельницкая более трёх лет с привлечением американских адвокатов и аналитиков занималась частным расследованием деятельности Hermitage Capital и Браудера в связи с инициированием ими в США дела против её клиента - российского бизнесмена Дениса Кацыва.

На предыдущем заседании суда на прошлой неделе Весельницкая рассказала, в частности, что защищая Кацыва от обвинений Браудера и его компании, как адвокат она собрала доказательства "намеренного обхода запретов на покупку акций стратегических компаний в РФ, приобретения этих акций в интересах одной из американских корпораций и нормандской финансовой группы HSBC через цепочку транзитных юридических лиц, которые незаконно были в 90-е годы зарегистрированы в Калмыкии".

Судебный процесс в Тверском суде Москвы - это второе дело в отношении Браудера. Разбирательство проходит в заочном порядке, так как обвиняемые находятся за границей.

Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причинённого ущерба, составляющую более 3,5 млрд рублей.