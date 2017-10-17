Более 30 тыс. бутылок опасного алкоголя изъяли в Ростовской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Ростовской области в ходе обысков изъяли у жителя Новочеркасска более 30 тысяч бутылок опасного для жизни нелегального алкоголя, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев реализовывал фальсифицированную алкогольную продукцию. В ходе обысков в ряде городов региона изъята крупная партия фальсификата, в том числе водочная, коньячная и винная продукция известных марок", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются иные члены преступной группы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей).