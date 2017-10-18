Девять человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в Иркутске

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в Иркутске возросло до 12 человек, девять госпитализировано, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" региона.

"Медицинская помощь оказана 12 пострадавшим, девять из них нуждаются в стационарном лечении, еще трое - амбулаторном", - сказал источник. В результате пожара никто не погиб, уточнил он.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар в доме престарелых произошел около 5:00.

По данным ведомства, люди преклонного возраста находились на втором этаже дома, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз.

Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. м.

"По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг", - отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по региону Виктора Пашкова.

Ранее сообщалось о 16 эвакуированных, 13 из которых были переданы бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация.