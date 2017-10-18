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Настоятельница монастыря погибла в ДТП под Псковом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси, произошедшем накануне на трассе Р-23 в Псковской области, погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач).

"Вчера около 10 часов дня погибла в ДТП настоятельница монахиня Анна. Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона. Они нуждаются в наших молитвах", - говорится в группе обители в социальной сети "ВКонтакте".

Эту информацию подтвердили прихожане монастыря и несколько псковских священников, пожелавших остаться неизвестными.

Монахиня Анна (Ткач) была настоятельница монастыря с 2011 года.

Как сообщалось, столкновение автомашины "Ниссан Террано" и микроавтобуса "Мерседес" - маршрутного такси компании "Стрижи" произошло во вторник в 10.30 на 278-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель в районе деревни Подборовье Псковского района. По предварительной информации, водитель "Ниссан Террано" выехал на полосу встречного движения. В маршрутном такси ехали 7 человек.

После столкновения "Ниссан Террано", в котором находились четыре человека, загорелся, три человека смогли покинуть горящий автомобиль, а один оказался заблокирован и погиб. Семеро (трое мужчин и четыре женщины) получили травмы различной степени тяжести, пять из них - пассажиры микроавтобуса. У них диагностированы ушибы и ссадины.

В тяжелом состоянии в больницу доставлены водитель "Ниссана" - женщина 1983 года рождения, и ее пассажирка.

Теги: Псковская область
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