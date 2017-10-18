В Ростовской области задержали украинца по подозрению в связях с "Правым сектором"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следователями совместно с ФСБ России на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба СКР в среду.

"Установлено, что Роман Терновский в составе участников экстремистской организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины, кроме этого, с помощью социальной сети, пропагандировал деятельность организации в интернете", - говорится в сообщении.

Действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы по статье УК "Организация деятельности экстремистской организации", отмечает СКР.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор".

Терновский арестован.