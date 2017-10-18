В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля "Союз"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Астронавт Томас Стаффорд заявил, что весной этого года на космическом корабле "Союз", на котором на Землю возвращались три человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска, сообщает в среду издание Space news.

"Скоба (парашюта - ИФ) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация - часть воздуха покинула капсулу", - заявил Стаффорд, выступая на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA. Отмечается, что инцидент произошел на высоте 8 км над поверхностью Земли. Позже, когда корабль снизился до 5 км, клапан открылся и давление нормализовалось.

По словам Стаффорда, случай не представлял опасности для жизни экипажа, но поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.

Инцидент произошел в апреле этого года во время спуска "Союза", однако об этом стало известно только сейчас. Как отмечает издания, судя по дате, речь идет о корабле "Союз МС-02".