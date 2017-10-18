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Власти Екатеринбурга отказались от планов строительства храма на пруду

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Храм святой Екатерины не будут строить в акватории городского пруда в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Для возведения храма святой Екатерины будет выбрана другая площадка. Такое решение принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храма, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

Участие в совещании приняли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, инициаторы проекта - генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий Свердловской области.

"Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма Святой Екатерины я принял еще весной. Безусловно, было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог успешной реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Отмечается, что в результате обсуждения было принято решение рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма на площадке возле Театра драмы.

Местные СМИ сообщали, что инициатива разделила екатеринбуржцев. Противники идеи строительства храма собирали подписи в интернете и выходили на набережную пруда, высказывая протест.

Теги: Екатеринбург, Свердловская область
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