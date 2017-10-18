Для бывшего замначальника екатеринбургской колонии попросили 8 лет по делу о пытках заключенных

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Прокурор в Верх-Исетском суде Екатеринбурга попросил приговорить к длительным срокам лишения свободы бывшего заместителя начальника исправительной колонии N2 и пятерых бывших заключенных, обвиняемых в издевательствах над сокамерниками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, гособвинитель попросил суд назначить бывшему замначальника ИК-2 наказание в виде восьми лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на два года, а также лишить его звания "подполковник внутренней службы".

Для остальных пяти подсудимых прокурор просит сроки от 5 до 5,5 лет с отбыванием в колонии общего и строгого режима, в зависимости от наличия в их действиях рецидива преступлений, говорится в сообщении.

Продолжение судебных прений назначено на 31 октября, в них выступят два адвоката подсудимых. После этого обвиняемым будет предоставлено последнее слово.

По версии следствия, в 2012-2013 годах на тот момент заместитель начальника ИК-2 организовал в колонии иерархическую структуру среди осужденных, по которой ему полностью подчинялись дневальные отрядов, они получали от него поручения и ежедневно докладывали о результатах.

По данным СКР, истязания и насильственные действия сексуального характера снимались осужденными на камеры сотовых телефонов, затем видео показывали замначальника для подтверждения выполнения указаний. За это им предоставлялись дополнительные права и игнорировались нарушения правил внутреннего распорядка учреждения.

Так, 16 ноября 2012 года "активисты" избили в "комнате досмотра" одного из вновь прибывших осужденных, на следующий день его вновь избили, заставив раздеться, в результате он потерял сознание. Все издевательства по указанию снимались на видеокамеру. После этого заключенного пристегнули наручниками к металлической кровати, и с 17 по 26 ноября он не мог свободно передвигаться, в том числе ночью.

Бывший заместитель начальника ИК-2 обвиняется по п."а" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), а также по ч.3 ст.33, пп."а, д, е" ч.2 ст.117 УК РФ (организация истязаний в отношении двух и более лиц, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору).

В зависимости от роли и степени участия пятеро осужденных, входивших в так называемый "актив", обвиняются по пп."д, е" ч.2 ст.117 (истязания в отношении двух и более лиц, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору), пп."а, б" ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему), п."а" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В июне 2017 года дело было направлено в суд.