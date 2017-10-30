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Патриарх Кирилл отверг лозунг "Свобода, Равенство, Братство"

В условиях свободы равенство невозможно, уверен глава РПЦ

Патриарх Кирилл отверг лозунг "Свобода, Равенство, Братство"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, рассуждая о лозунге французской революции "Свобода, Равенство, Братство" (фр. Liberte, Egalite, Fraternite), который потом укоренился и в сознании русской интеллигенции, высказал мнение, что при свободе не может быть равенства.

"Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода - это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", - сказал он в своей авторской программе "Слово пастыря".

Предстоятель РПЦ заявил, что "если бы пораньше об этом задумались наши горе-интеллектуалы, если бы такого рода сравнение пришло им в голову, если бы такого рода сравнение распространить в массовом сознании, то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу: "равенство, братство, свобода", ведь революция совершалась, в первую очередь, ради свободы".

Патриарх Кирилл напомнил, что впервые эти лозунги появились у французских революционеров, а потом "Свобода, Равенство, Братство" перешли и в наш культурный дискурс и укоренились в сознании нашей интеллигенции.

Теги: РПЦ
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