В Новгородской области виновник ДТП с пятью жертвами получил четыре года колонии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пестовский райсуд Новгородской области во вторник приговорил к четырем годам колонии виновника ДТП, в котором погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в облпрокуратуре.

"Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Кукина к четырем годам колонии-поселения, а также лишил его права в течение двух лет заниматься деятельностью по управлению транспортом", - сказал собеседник.

Приговор в силу не вступил.

Как сообщалось, авария на сотом километре шоссе между новгородскими городом Пестово и поселком Хвойная произошла 27 марта 2014 года. 46-летний петербуржец, управлявший Volkswagen Transporter, выехал на встречную полосу и врезался в Audi. В легковой машине погибли пятеро человек. Водитель микроавтобуса попал в больницу. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. Кукин полностью признал вину.