Росгвардия перед праздниками посоветовала не писать в соцсетях о планах на отпуск

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия рекомендует не выкладывать в соцсети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники, сообщил журналистам представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

"Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск", - заявил Тумин.

В качестве мер предосторожности он порекомендовал установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.

"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", - сказал представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

Он также рекомендовал воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Кроме того, во избежание квартирной кражи в Росгвардии посоветовали наладить хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.

"Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество - это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны", - подчеркнул Тумин.

Он добавил, что у полиции больше шансов задержать преступников по "горячим следам", поэтому в случае кражи нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и по возможности сохранить следы преступления.