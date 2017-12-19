В России подсчитают расплодившихся волков

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды России инициирует проведение масштабного мониторинга численности волка в Российской Федерации. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства во вторник.

"Не удается остановить рост численности волков, и они наносят фауне диких копытных огромный ущерб, выступают мощным негативным регулятором их популяций", отметили в ведомстве.

В связи с этим, как сообщается, глава Минприроды Сергей Донской, в частности, "поручил провести объективную оценку ущерба охотничьим ресурсам и животноводству в связи с ростом численности волка, определить оптимальные методики учета волка для различных регионов России".

Как отметил директор департамента государственной политики и регулирования в области охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, в последние годы во многих регионах России численность волка и, соответственно, урон диким и домашним копытным продолжают увеличиваться, в том числе за счет переноса волками эпизоотических заболеваний.

По данным государственного мониторинга в 2015 году в стране имелось 55,5 тыс. волков, что на 30% больше, чем в 2005 году.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, по экспертным оценкам, ущерб от волков сельскому хозяйству Российской Федерации может достигать 2 млрд рублей в год. Ущерб охотничьему хозяйству еще более значителен.

"Без сокращения поголовья волка невозможно восстановить ресурсы лося, косули и других видов оленей, и снизить эпидемическую и эпизоотическую напряженность по бешенству, трихинеллезу, гельминтозам и другим опасным инфекциям", - отмечается в сообщении ведомства.