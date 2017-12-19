МИД назвал самые проблемные страны для российских туристов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Владимир Тарабрин назвал пять стран, где россияне чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

"Наиболее часто нештатные ситуации происходят в странах с насыщенным турпотоком: это Таиланд, Турция, Доминиканская республика, Болгария и Индия. Преимущественно, речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах - с альпинистами и горнолыжниками", - сообщил он в интервью "Интерфаксу".

Кроме того, существуют страны с террористической угрозой, куда в принципе не стоит ехать. "Например, это - север-восток Нигерии, где действует террористическая группировка "Западноафриканская провинция Исламского государства" (бывшая "Боко харам", запрещена в России - ИФ), а также Афганистан", - добавил дипломат.