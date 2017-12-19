Автоцистерна столкнулась с поездом на переезде в Свердловской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Автоцистерна столкнулась с электропоездом во вторник вечером на железнодорожном переезде в Свердловской области, погиб водитель грузового автомобиля, сообщает управление ГИБДД России по региону.

ДТП произошло на железнодорожном переезде автодороги Покровское - Богданович в Каменском районе.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, топлива в автоцистерне не было, угрозы возгорания транспортных средств также нет.

По данным ведомства, из-за ДТП на станции Перебор остановлен поезд сообщением "Каменск-Уральский - Екатеринбург". К месту происшествия едет восстановительный поезд Свердловской железной дороги, чтобы снять автоцистерну с путей.

По информации СВЖД, в связи с ДТП возможны задержки в движении поездов не более чем на два часа.