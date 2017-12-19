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Суд арестовал вице-спикера нижегородского парламента за получение взятки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода во вторник арестовал вице-спикера парламента Нижегородской области, экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель объединенной пресс-службы (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

В судебном заседании следователь ходатайствовал об аресте Сорокина.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 февраля 2018 года", - сообщил собеседник агентства.

Сорокину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Из материалов дела следует, что, будучи главой Нижнего Новгорода, он получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

В частности, по результатам аукциона, проведенного в 2012 году министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, за одним из ООО было признано право на заключение договоров аренды 14 земельных участков общей площадью 4,5 млн кв. метров для жилищного строительства в юго-восточной части Советского района Нижнего Новгорода.

Участие общества в аукционе осуществлялось, в том числе, за счет займов, предоставленных ООО "Управляющая компания "Столица Нижний ", 60% уставного капитала которого принадлежало супруге Сорокина.

В то же время другое ЗАО, претендуя на заключение договоров аренды тех же участков, обжаловало ход и результаты аукциона в УФАС по Нижегородской области и ФАС России, а также в арбитражном суде региона.

"Обвиняемый, будучи заинтересованным в коммерческой деятельности общества и реализации заключенных им договоров, с октября 2012 по март 2013 предложил своему знакомому оплатить собственными деньгами 1 млн долларов США (эквивалент 30 млн 720 тыс. рублей) незаконное вознаграждение генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки ", - сообщали в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Из материалов дела следует, что знакомый Сорокина, действуя по его указанию, организовал передачу денег в марте 2013 года через посредника, "не осведомленного о его преступных намерениях".

Сорокин, ранее руководивший ГК "Столица Нижний", осенью 2010 года был избран главой Нижнего Новгорода и находился на этом посту до осени 2015 года. В настоящее время он является вице-спикером нижегородского Заксобрания.

В 2014-2015 годах следственные органы проводили проверку решений Сорокина, связанных с исполнением им должностных полномочий главы Нижнего Новгорода, в том числе при заключении договоров аренды земельных участков на территории областного центра. Тогда данных, указывающих на совершение чиновником противоправных действий, обнаружено не было.

Теги: Нижний Новгород, Олег Сорокин
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