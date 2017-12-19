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В Госдуме предложили списать долги физлиц по состоянию на январь 2015 года

Законопроект касается и долгов индивидуальных предпринимателей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании во вторник рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, по которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также предлагается признать безнадежными к взысканию и списать долги индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 января 2015 года.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта о контролируемых иностранных организациях.

Как пояснил "Интерфаксу" замминистра финансов Илья Трунин, предлагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу. "Речь идет о задолженности, которая образовалась на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, которая образовалась с тех пор. Для предпринимателей - то же самое списание по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу", - сказал замминистра.

Таким образом, подготовлена законодательная база для реализации предложений президента РФ Владимира Путина, озвученных им на ежегодной пресс-конференции. Так, он предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей, накопивших налоговую задолженность в силу несовершенства налоговой системы, от ее выплаты.

"На что точно нужно обратить внимание уже сегодня и сейчас - на некоторые налоги, которые тяжелым бременем на бизнес и граждан ложатся и не отвечают интересам ни самих граждан или бизнеса, ни государства в целом. Капремонт, например. Или, скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые и с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются 42 млн человек, и общий объем этой задолженности - 41 млрд рублей. (. . .) Думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговую инспекцию", - сказал он.

То же самое, отметил Путин, нужно сделать и для индивидуальных предпринимателей. "Это 15 млрд рублей и касается 2,9 млн человек. Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода", - пояснил он.

Позже источник "Интерфакса", знакомый с обсуждением, пояснил, о каких задолженностях мог говорить глава государства. В частности, по его мнению, в случае с физлицами речь может идти о списании задолженности, возникшей по имущественным налогам до 2015 года, по которой срок взыскания истечет в 2018 году.

Теги: Россия, Госдума
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