Система предупреждения о ракетном нападении усилена тремя новыми станциями

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На боевое дежурство заступили три новые радиолокационные станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил командующий Космическими войсками РФ генерал-полковник Александр Головко.

"Впервые в истории Вооруженных сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейших РЛС "Воронеж" СПРН, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области", - сказал он в интервью, которое опубликовано в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"С вводом новых РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" в боевой состав российской системы предупреждения о ракетном нападении, непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи РЛС нового поколения, несущих боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях", - сказал командующий.