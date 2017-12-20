Неизвестный тяжело ранил ножом судью в Челябинской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на мирового судью в Еманжелинске Челябинской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР в среду.

Неизвестный напал на женщину-судью вечером во вторник на улице, когда она возвращалась с работы. Злоумышленник избил ее и ранил ножом, пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 УК РФ (насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

Прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов сообщил агентству "Интерфакс", что в качестве основной версии нападения рассматривается профессиональная деятельность пострадавшей.

"Мы считаем, что преступление связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Это основная версия следствия. Женщина получила тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", - отметил прокурор.

По его сведениям, личность нападавшего пока не установлена.