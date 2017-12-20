Звонки о минировании поступили в 13 учреждений Ставрополя

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные звонки о минировании поступили в 13 социальных и торговых учреждений Ставрополя, проводится эвакуация, сообщили "Интерфаксу" в комитете ГО и ЧС горадминистрации.

"Это различные учреждения: больницы, учреждения образования, рынки, торговые центры. Людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба краевого ГУ МВД также сообщает, что в органы внутренних дел Ставрополя поступил "ряд анонимных звонков об опасных предметах". Там отметили, что сотрудники полиции совместно с другими экстренными службами проверяют эту информацию.

Между тем сотрудник одной из школ в городе Михайловске сообщил агентству, что там тожа началась эвакуация после звонка о минировании.

Кроме того, жители Михайловска сообщают в соцсетях, что эвакуация проводится во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 30-й школах.

В свою очередь осведомленный источник добавил, что в тех учреждениях, где уже завершается проверка, "ничего не обнаружено". "Пока что ни один факт минирования не подтвердился, но не все учреждения проверены", - сказал собеседник агентства.