Крупные ритейлеры заявили об отсутствии массовых сбоев кассовых аппаратов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Большинство крупных ритейлеров заявили об отсутствии массовых сбоев в работе контрольно-кассовой техники (ККТ).

Представители "Дикси" и "Ленты" сказали "Интерфаксу", что проблем в работе кассовой техники не было. "Контрольно-кассовая техника компании "Ашан Ритейл Россия" работает исправно. Технического сбоя не наблюдается", - сообщила директор по корпоративным коммуникациям ритейлера Мария Курносова. В Metro массового сбоя передачи данных не было, заявили в пресс-службе компании.

Х5

В магазинах Х5 Retail Group (крупнейший по выручке ритейлер в России) наблюдался сбой нескольких процентов кассовых аппаратов. "Проблема затронула лишь несколько процентов кассовых аппаратов торговых сетей Х5. Перебои были зафиксированы в 04:00 по Москве во время открытия магазинов в Сибири. Нестабильность работы касс была вызвана ошибкой программного обеспечения контрольно-кассовой техники, которую допустил производитель оборудования", - сказал представитель Х5.

"Поскольку X5 вместе с ФНС достаточно долго пилотировала онлайн-кассы до вступления в действие закона об их обязательном применении, в ходе этого пилотирования были проработаны варианты решения проблем, IT-специалисты Х5 оперативно нашли решение проблемы. К настоящему моменту работоспособность большинства вышедших из строя кассовых аппаратов возобновлена, оставшиеся аппараты будут перенастроены до 15:00 мск", - добавил он.

"Эльдорадо"

Кроме того, со сбоем в работе ККТ столкнулась сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо" в части магазинов. "Нарушения в работе кассового оборудования "Штрих М" затронули часть магазинов "Эльдорадо". Эта ситуация возникла у многих рителейров из-за технических неполадок на стороне производителя кассового оборудования. В настоящее время компания нашла решение и ведет работы по восстановлению системы, в течение пары часов работа ККТ в магазинах будет восстановлена. Важно отметить, что, согласно официальному письму ФНС, мы продолжаем осуществлять расчеты без контрольно-кассовой техники, при этом покупателям выдаются товарные чеки", - сказал представитель ритейлера.

"М.Видео"

У "М.Видео" проблем с ККТ не было. Об отсутствии сбоев также сообщили в Inventive Retail Group и Zenden.

Массовый технический сбой наблюдался в период с 01:00 20 декабря в работе контрольно-кассовой техники производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель", сообщалось в письме заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова в УФНС по регионам.

Пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, могут проводить расчеты без ее применения в связи с отсутствием вины в этом, говорится в письме. После восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по ККТ выручки.

Ранее сообщалось, что московская сеть продуктовых магазинов "Магнолия" приостановила работу из-за сбоя касс.

В ночь на среду также многие АЗС в России столкнулись с проблемами в работе в связи с остановкой фискальных регистраторов. Помимо этого корреспонденты агентства в регионах сообщили об аналогичных проблемах у АЗС "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Источник "Интерфакса" в отрасли уточнил, что проблемы связаны с обновлением программного обеспечения производителей фискальной техники.