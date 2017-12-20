ЦИК уведомили о проведении 26 декабря собрания инициативной группы по выдвижению Путина

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы о проведении 26 декабря собрания по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" член ЦИК Евгений Шевченко.

Путин идет на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В поддержку выдвижения Путина кандидатом должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек.

Ранее Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Совет Федерации официально назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.