Московский монах написал руководство для мужчин по общению с женщинами

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Настоятель строящегося деревенского храма в Красногорском районе Подмосковья иеромонах Симеон (Мазаев) выпустил книгу "Мужская философия. Быть настоящим мужчиной", в которой дает будущим священникам советы по выстраиванию отношений с девушками.

"Я писал свою книгу для студентов духовных школ. Как к священнику ко мне часто обращаются студенты академии, которые просят совета в вопросах общения с прекрасным полом. И я задумался: почему им, очень правильным в нравственном отношении людям, так трудно выстраивать отношения с девушками? Для меня важны мои студенты, я озабочен их будущим. Мой студент, если он серьёзно собирается стать священником, может жениться только один раз. Ему жизненно необходимо не пробудить на время интерес к себе какой-нибудь девушки, а влюбить её в себя навсегда", - сказал он в интервью газете "Крестовский мост".

Священник пришёл к выводу о нарастающем дефиците мужественности в современном обществе и приготовил конкретные рецепты для мужчин.

"Для того, чтобы на вас был направлен восхищённый взгляд женщины, ваш взгляд должен быть направлен не на женщину, а на Небо или вдаль за горизонт. Вы должны быть людьми пути и цели, и только в этом случае женщины будут чувствовать вашу увлечённость, понимать, что в вашей жизни есть действительно нечто важное, значительно более важное, чем она", - советует отец Симеон.

Кроме того, в книге представлены размышления автора о жизни и смерти, о чуде и вечности, о комплексах и талантах. Приведено множество житейских примеров и необычных историй, а также мыслей и мнений разнообразных авторов - от Платона, Конфуция и Гёте до Достоевского, Булгакова и Экзюпери.

Книга вышла в издательстве "Даниловский благовестник", и автор уже начал работу над следующим изданием. Книга будет называться "Мужчина и женщина. Гендерное равенство или соработничество в духе?"