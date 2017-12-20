Премьер-министр Франции отчитался о перелете из Токио в Париж за 350 тыс. евро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в среду объяснил, что потратил 350 тысяч евро из государственной казны на перелет из Токио в Париж из-за необходимости срочно вернуться на родину.

"Я беру на себя полную ответственность за это решение... и хочу объяснить его", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

"Мы знали, что в это время не было коммерческих рейсов, но нам надо было вернуться... до отъезда президента (Франции Эммануэля Макрона - ИФ)", - заявил Филипп, отвечая на вопросы о том, почему его делегация арендовала частный самолет, а не воспользовалась государственным самолетом, летевшим по тому же маршруту двумя часами позднее.

Он подчеркнул, что поездка премьер-министра - это "сложное" и "дорогое" дело.

"Я понимаю удивление и вопросы, которыми задаются французские граждане", - добавил премьер-министр Франции.