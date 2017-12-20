Мизулина попросила проверить изъятие приемных детей в Хакасии из-за длинных волос

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность изъятия в Хакасии семерых детей из приемной семьи из-за длинных волос одного из них.

"Я направлю официальный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проведения проверки законности действий сотрудников органов опеки", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе, по данным СМИ, у жительницы Хакасии Любови Лицегевич служба опеки изъяла семерых усыновленных детей из-за того, что посчитала волосы ее четырехлетнего сына слишком длинными для мальчика.

"Об этом в среду, 20 декабря, сообщает "Новая газета". По данным издания, в мае воспитательница детского сада, куда ходил мальчик, пожаловалась заведующей, что волосы ребенка выросли до поясницы. Та, в свою очередь, доложила об этом районному управлению образования. В конце лета комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью мальчика, и решила рассмотреть вопрос о прекращении опеки над ним. В итоге у женщины забрали семерых несовершеннолетних приемных детей, которых она усыновила в 2012-2015 годах", - говорится в сообщении.

Ранее Лицегевич заявляла, что недополучает опекунские деньги, а также сообщала о конфликте с руководством детсада, которое требовало у нее средства на ремонт учреждения, отметили в пресс-службе. По мнению Мизулиной, необходимо проверить, действительно ли задерживают выплату пособий приемным семьям в Хакасии, а также не является ли изъятие детей ответом за критику.

По словам сенатора, ранее в адрес этой семьи не было никаких претензий, Лицегевич воспитала 21 ребенка, 20 из них взяты из приютов, имеет многочисленные грамоты и благодарности за воспитание детей.

"Длина волос никак не может рассматриваться как признак угрозы для жизни и здоровья ребёнка. Психическое насилие совершается как раз сотрудниками органов опеки, когда они вот так отбирают детей", - заявила Мизулина.