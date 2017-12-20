Дума решила разобраться с долгами сотрудникам обанкротившихся "Когалымавиа" и "ВИМ-Авиа"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду поручила комитету Думы по транспорту и строительству разобраться в ситуации с задолженностью по зарплатам сотрудникам авиакомпаний "Когалымавиа" и "ВИМ-Авиа", признанных банкротами.

В соответствующем поручении, которое нижняя палата поддержала на заседании в среду, отмечается, что "около 600 сотрудников "Когалымавиа" до сих пор не получили зарплату".

"В ожидании выплат многим из них нашли новую работу в "ВИМ-Авиа", в которой также на сегодняшний день оставшаяся задолженность по заработной плате за период с июля по декабрь 2017 года составляет более 443 миллионов рублей", - говорится в поручении.

В нем отмечается, что, по некоторым данным, авиакомпания не может выплатить долги по заработной плате из-за блокировки счетов в связи с неоплатой налоговой задолженности.

Госдума поручила комитета по транспорту и строительству запросить у правительства РФ информацию по данной теме.

Соответствующее поручение подготовили зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николаем Коломейцев.