В России

Путин назвал ВЧК частью многовековой российской истории

По словам президента, сотрудники органов безопасности защищают общество и обеспечивают мирное, суверенное развитие страны

Путин назвал ВЧК частью многовековой российской истории
Президент РФ Владимир Путин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - История органов ВЧК являются неотъемлемой частью российской истории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этом году исполнилось сто лет созданию органов ВЧК. Мы понимаем, что это неотъемлемая часть нашей истории, истории отечественных спецслужб, которая, конечно насчитывает не один век", - заявил Путин, выступая в среду на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности.

"Как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, выбирающих эту трудную профессию, всегда были настоящими государственниками и патриотами, которые достойно и честно выполняли свой долг, на первое место ставили службу отечеству и своему народу", - рассказал президент.

Он отметил, что сотрудники органов безопасности защищают общество, а также обеспечивают стабильное, мирное, суверенное развитие страны. Кроме того, президент поставил перед органами госбезопасности задачу защитить Россию от внешнего вмешательства в общественную и политическую жизнь.

20 декабря в России отмечают день работника органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО .

Теги: Владимир Путин, ВЧК
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