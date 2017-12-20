В Нижегородской области из-за оттепели и осадков произошел зимний паводок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Из-за аномально теплой погоды и обильных осадков в бассейне Верхней Волги в Нижегородской области произошел зимний паводок, сообщили специалисты Нижегородской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро").

В пресс-релизе ГЭС отмечается, что 20 декабря на 15.00 боковая приточность к Нижегородскому гидроузлу достигла 1,25 тыс. куб. м в секунду при норме 262 куб. м в с. Уровень воды в нижнем бьефе вырос до нехарактерной для декабря отметки 70,11 м, отметка верхнего бьефа - 83,8 мБС.

"Нижегородская ГЭС работает в штатном режиме, пропуск воды производится исключительно через работающие гидроагрегаты. По прогнозам специалистов, боковая приточность и, соответственно, уровень нижнего бьефа снизятся при наступлении устойчивой морозной погоды", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что за 2017 год гидрологическая обстановка в районе Нижегородского гидроузла семь раз достигала паводковой, из-за обильных осадков боковая приточность в 2-3 раза превышала норму на протяжении нескольких дней.

Нижегородская ГЭС с января 2008 года является филиалом "РусГидро". Установленная мощность станции составляет 520 МВт (8 гидроагрегатов по 65 МВт каждый).