Житель Тульской области получил 20 лет строгого режима за убийство четырех человек

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Тульский областной суд признал местного жителя виновным в убийстве четырех человек и приговорил его к длительному сроку заключения, сообщила "Интерфаксу" в среду старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Суд установил, что в феврале 2017 года пьяный Сергей Трофимов проник ночью в дом жителя города Богородицка, а затем на почве ревности и личной неприязни поджог террасу дома. В результате в огне погибли две женщины, в том числе жена поджигателя, и двое мужчин. Хозяин дома с тяжелыми ожогами сумел выбраться из горящего здания.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.139 (незаконное проникновение в жилище), п. "а,е" ч.2 ст.105 (убийство четырех лиц общеопасным способом), ч.3 ст.30, п. "е" ч.2 ст.105 (покушение на убийство общеопасным способом), ч.2 ст.167 (уничтожение и повреждение имущества путем поджога) УК РФ.

По совокупности преступлений, с учетом явки с повинной обвиняемого суд назначил ему наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В возмещение морального вреда суд взыскал с осужденного 300 тыс.рублей, отметила Кузнецова.