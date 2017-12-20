Военные сообщили о новом роботе для сухопутных войск РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На оперативно-специальном сборе с должностными лицами главного командования Сухопутных войск РФ в Подмосковье продемонстрировали боевого робота "Кунгас", сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне в Алабино генералы и офицеры ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники. Участникам сбора был также продемонстрирован многофункциональный робототехнический комплекс для решения задач обеспечения боевых действий сухопутных войск "Кунгас", - говорится в среду на сайте Минобороны РФ.

Концерн "Тракторные заводы" несколько лет назад сообщал, что входящее в него ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" вело разработки самоходного многоцелевого робота обеспечения боевых действий "Кунгас" на базе боевой машины десанта БМД-4М.

На сайте Минобороны в свою очередь говорилось, что в среду в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного военного округа (Ковров) пройдут испытания в зимних условиях еще одного боевого робота, разработанного для Сухопутных войск России - "Нерехты". Военные сообщили, что цель испытаний - определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".

В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу" анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов. "Задача - вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель - превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи", - сказал Рогозин.