На Сахалине запретят мигрантам устраиваться работать на автостоянки

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU -Сахалинские власти собираются ввести запрет трудоустройства мигрантов на автостоянках и в охранных агентствах, сообщило в четверг областное правительство.

"Подготовлен проект указа губернатора на 2018 год по расширению перечня ограничений трудоустройства мигрантов. По мнению губернатора Олега Кожемяко, иностранцы не должны привлекаться в охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц", - говорится в сообщении. Также мигрантам запретят работать на автостоянках.

"Приоритетом для нас является трудоустройство российских граждан. Количество привлекаемых в Сахалинскую область иностранцев должно последовательно снижаться. Сахалинская область - не проходной двор, а приграничный регион России, стратегически важная для страны территория", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Он добавил, что "вопросы миграции должны находиться под жестким контролем государства".

Пресс-служба напоминает, что ограничения на трудоустройство иностранцев в регионе действуют с 2016 года. В перечень, где действуют запреты на привлечение мигрантов, уже входят производство хлеба и кондитерских изделий, автобусный транспорт и такси, ряд направлений торговли и строительства.

Благодаря мерам ограничения за последние 2 года количество трудоустроенных граждан России в данных сферах увеличилось на 20%.

Доля иностранцев в числе занятых в островной экономике составляет порядка 10%. В 2017 году мигрантам на Сахалине выдано почти 6,4 тыс. патентов, что на 11% меньше, чем в 2016 году.