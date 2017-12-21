Городская дума Владивостока избрала нового мэра

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты думы Владивостока в четверг большинством голосов избрали мэром краевого центра Приморья бизнесмена Виталия Веркеенко.

"За Веркеенко проголосовали большинство депутатов", - сообщил "Интерфаксу" представитель думы города.

На пост мэра Владивостока также претендовали исполняющий обязанности главы города Алексей Литвинов и заместитель председателя приморского отделения "Опоры России" Александр Юртаев.

Веркеенко - известный в Приморье бизнесмен, руководитель российской группы компаний "Сумоторои".

Как сообщалось, конкурсная комиссия представила депутатам городской думы фамилии трех кандидатов на пост мэра Владивостока. Первоначально о намерении бороться за эту должность заявили более 60 человек.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году.

Прежний глава Владивостока Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях и добровольно сложил полномочия. В настоящее время он содержится под стражей.