Главные новости
21декабряВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 декабряВ миреВ Верховной раде назвали агента российских спецслужбВ миреАмериканская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине
В России

Очередной гуманитарный конвой отправился из России в Донбасс

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России в среду утром отправило 72-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщилат пресс-служба ведомства.

"Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск", - сказал представитель министерства.

В настоящее время автомобили следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска Донецк и Матвеев Курган будет проводиться таможенный досмотр всей техники в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины.

После этого машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

В этот раз жителям Донбасса доставят около 450 тонн гуманитарной помощи. В состав груза входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература, а также новогодние подарки.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. МЧС России уже успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин назвал ВЧК частью многовековой российской историиПутин назвал ВЧК частью многовековой российской истории
По словам президента, сотрудники органов безопасности защищают общество и обеспечивают мирное, суверенное развитие страныПодробнее
Росавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетовРосавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетов
Рабочая группа обнаружила, что количество заявленных рейсов не соответствует возможностям авиапаркаПодробнее
На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушениеНа шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение
Всего в забое находились 95 человек, начата их эвакуацияПодробнее
Крупные ритейлеры заявили об отсутствии массовых сбоев кассовых аппаратовКрупные ритейлеры заявили об отсутствии массовых сбоев кассовых аппаратов
В "Дикси", "Ленте", "Ашане", "М.Видео" и Metro технического сбоя не наблюдалосьПодробнее
В Госдуме прокомментировали возможность признания физлиц СМИ-иноагентамиВ Госдуме прокомментировали возможность признания физлиц СМИ-иноагентами
Согласно законопроекту, СМИ-иноагентом может быть признан не только иностранец, но и гражданин РФПодробнее
Госдума приняла закон о наказании до 10 лет за телефонный терроризмГосдума приняла закон о наказании до 10 лет за телефонный терроризм
Сейчас максимальное наказание за ложное минирование составляет пять лет лишения свободыПодробнее
Генпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствахГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствах
Ведомство начало эту работу после упоминания данной темы на пресс-конференции Владимира ПутинаПодробнее
Вице-спикер Толстой допустил применение закона о СМИ-иноагентах к некоторым блогерамВице-спикер Толстой допустил применение закона о СМИ-иноагентах к некоторым блогерам
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий закон о СМИ-иноагентахПодробнее
Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в СтаврополеМестные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в Ставрополе
Жильцы многоэтажки вернулись в свои квартирыПодробнее
Источник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человекаИсточник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человека
Он отказался выйти и сдатьсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 20 декабря6 фото
20 декабря
Фотохроника 20 декабря
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 декабряВ миреВ Верховной раде назвали агента российских спецслужбВ миреАмериканская администрация одобрила поставки стрелкового оружия УкраинеСпортЭкс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до ОлимпиадыВ миреМинфин США внес в санкционный список Рамзана КадыроваЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техники

Людмиле Гурченко поставят памятник в Харькове

Людмиле Гурченко поставят памятник в ХарьковеПамятник должны установить на родине актрисы в следующем году Подробнее

Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

На Украине нашли российского шпиона, Вольфганг Пихлер не поедет на Олимпиаду из-за работы со сборной России, а "Газпром" будет искать дешевые трубы для балтийского трубопровода Подробнее

Газпром расторг контракты на поставку труб для подводящего газопровода к Nord Stream 2

Газпром расторг контракты на поставку труб для подводящего газопровода к Nord Stream 2Газовая компания хочет сэкономить на закупке труб Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Больше половины россиян признались в гордости за страну

Очередной гуманитарный конвой отправился из России в Донбасс

Горнякам под завалом в Кузбассе подали теплые вещи и продукты

Выросло количество погибших из-за обстрела Ясиноватой

Северокорейский солдат бежал в Южную Корею

Северокорейский солдат бежал в Южную КореюЭто не первый побег за последние месяцы Подробнее

Городская дума Владивостока избрала нового мэра

Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине

Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия УкраинеУкраине поставят оружие на сумму более $40 миллионов Подробнее

На Сахалине запретят мигрантам устраиваться работать на автостоянки

Президент США и король Саудовской Аравии обсудили ракетную атаку на Эр-Рияд

Один человек погиб при обстреле Ясиноватой на Украине

В Верховной раде назвали агента российских спецслужб

В Верховной раде назвали агента российских спецслужбПо информации представителя правительства, агентом оказался помощник премьер-министра Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru