Больше половины россиян признались в гордости за страну

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Большинство россиян гордятся тем, что живут в России - этот показатель вырос с 70% в 2013 году до 83% сейчас, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом гордость от нынешней России испытывают 67% респондентов (53% в 2013 году). Не ощущают гордости за современную страну 26% россиян (40% в 2013 году).

"Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с "историей" (46%). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность - "место, где я родился и вырос" (39%). На третьем - территориальная идентичность ("наша земля, территория на которой мы живем"). Между тем за прошедший год снизилась значимость позиции "государство, в котором я живу" (с 26% до 17%)", - рассказали социологи.

Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума (64%), кардинально отличаясь от распределения ответов общественного мнения в 1992 году (тогда этот показатель был на уровне 13%). В том, что русские такой же народ, как другие, уверены 32% респондентов (в 1992 году - 80%).

По данным опроса, проведенного 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, три четверти (72%) респондентов считают, что Россия сегодня является "великой державой". Противоположного мнения придерживается каждый пятый (22%).

За последний год также выросла доля тех, кто считает, что "Россия должна сохранить за собой роль великой державы": с 76% до 82%. В то же время 13% полагают, что РФ не нужно претендовать на роль великой державы (17% год назад).