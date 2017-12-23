Съезд "Гражданской инициативы" решит вопрос о выдвижении Собчак кандидатом в президенты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Съезд партии "Гражданская инициатива", как ожидается, примет решение о выдвижении журналистки и телеведущей Ксении Собчак на выборах президента России.

"На съезде в субботу "Гражданская инициатива" рассмотрит кандидатуру Ксении Собчак для участия в выборах президента России от партии, состоится тайное голосование", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе штаба Собчак. Председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что политсовет партии поддержал ее выдвижение.

Ранее в ноябре Собчак на встрече с Нечаевым отмечала, что ей близки идеология и ценности "Гражданской инициативы".

На съезде будут присутствовать представители ЦИК России и Министерства юстиции России, отметили в штабе журналистки.

Журналистка и телеведущая Собчак объявила о намерении принять участие в выборах президента 18 октября.

Накануне руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявил "Интерфаксу", что процесс их формирования завершается, и к началу этапа сбора подписей они будут открыты в 50 регионах. Он уточнил, что в ряде регионов будут открыты штабы кандидата Собчак, в других регионах их откроет партия "Гражданская инициатива", которая планирует ее выдвинуть.

В сборе подписей планируется задействовать 2,5 тысячи волонтеров, каждый из которых, как планируется, сможет в день собирать 10 подписей. Это позволит выполнить план по их сбору до 10-13 января.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах требуется собрать 100 тысяч подписей в 43 регионах РФ.