Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине в связи с подходом циклона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мощный циклон с Японского моря принесет на Сахалин сильные метели и ураганный ветер, объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление Сахалингидрометслужбы.

"В воскресенье циклон сформируется над районами Японского моря и, набирая силу, устремится в северо-восточном направлении на акваторию Охотского моря. Основной удар циклона придется на Сахалин. Днем в понедельник на юге Сахалина, а во вторник на всей территории острова ожидаются очень сильные метели, сильный и очень сильный снег. Ветер на побережье в порывах будет достигать ураганных значений - 33-38 м/с", - говорится в сообщении.

В горах будет лавиноопасно, предупреждают синоптики.

В среду циклон начнет терять свою силу и, сначала на юге Сахалина, затем и на севере, погода будет улучшаться. Но снегопады на Сахалине продолжатся до конца следующей рабочей недели.

Спасатели призывают жителей 15 районов Сахалина, в том числе и Южно-Сахалинска, не выезжать за пределы населенных пунктов на время непогоды.

"Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС по Сахалинской области", - сообщает пресс-служба ведомства.