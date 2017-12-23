Мотострелки ЮВО из Чечни подняты по тревоге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. военнослужащих 42-й дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чеченской Республике, были подняты по тревоге командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮВО.

"Мотострелки получили задачу выдвинуться на незнакомый полигон в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе механизированных колонн на расстояние более 500 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в назначенный район с подразделениями были проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин.

"В ходе проверки военнослужащие приступили к выполнению боевых стрельб из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Всего в полевых занятиях задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники", - сообщили в пресс-службе.

По данным ЮФО, особое внимание было уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций.

"За время проверки мотострелки преодолеют расстояние более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам", - говорится в сообщении.